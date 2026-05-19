Vestibular 2027: UEL já recebe pedidos de isenção ou desconto na taxa

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em conjunto com o Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec) e a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF) da universidade, divulgou as instruções para solicitação de isenção ou desconto do preço público de inscrição do vestibular 2027.

📰 LEIA MAIS: Museu do Futebol lança exposição sobre camisas da seleção brasileira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os interessados poderão solicitar a isenção pelo Número de Identificação Social (NIS) até 8 de junho. Os demais interessados podem solicitar descontos de até 100% da taxa de inscrição por meio de análise socioeconômica realizada pelo SEBEC, no período de 9 a 26 de junho.

Para pedir a isenção ou desconto, os candidatos devem preencher os formulários disponibilizados no portal da COPS (Isenção pelo NIS) e no site do SEBEC (Isenção por Análise Socioeconômica), e enviar os documentos solicitados pela Internet, no formato JPG, PNG ou PDF.

No site do Vestibular UEL, o candidato encontra os endereços dos formulários e as demais informações da Instrução de Serviço Conjunta no edital SEBEC/COPS/PROAF Nº 001/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



NIS

A UEL concede a isenção de 100% no valor da inscrição do Vestibular para candidatos que possuem o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

O interessado na isenção deve ser membro de família de baixa renda, de acordo com os requisitos do CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal, conforme Decreto Federal nº 6.135/2007.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido de isenção do pagamento deverá ser feito mediante requerimento que pode ser acessado no site da Cops. No formulário, o candidato deverá apresentar o número do cadastro e os dados pessoais, conforme descrito no edital.

O resultado de pedidos indeferidos e deferidos será divulgado dia 15 de junho, às 17h. Já o período de pedido de recurso para solicitações indeferidas, fica aberto nos dias 15 e 16 de junho até às 17h.

No dia 18 de junho, serão divulgados o resultado do recurso e o Edital final da seleção para isenção pelo NIS. A Cops ressalta que, após o resultado final, os candidatos contemplados com a isenção deverão obrigatoriamente realizar o processo de inscrição no Vestibular UEL 2027, entre os dias 1º de julho a 10 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

Posteriormente, no período de 9 de junho a 26 de junho, os demais candidatos ao vestibular poderão solicitar descontos na inscrição por meio de Análise Socioeconômica, realizada pelo Sebec.

Nesta categoria de isenção, os candidatos poderão receber desconto integral (100%), de 50% ou 30% do preço público da inscrição. O benefício será concedido de acordo com a renda per capta da família.

O cronograma completo desta categoria de isenção, assim como a lista de documentos exigidos para a inscrição, será informado por meio de instrução de serviço específica do Sebec/UEL, a ser publicada posteriormente.