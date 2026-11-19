A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) realiza neste domingo, 22 de novembro, as provas do Vestibular 2027 com um número recorde de participantes. Ao todo, 10.952 candidatos com inscrições homologadas disputam 4.812 vagas distribuídas em 122 cursos de graduação. O volume de inscritos supera a marca da edição anterior, que havia registrado 10.356 concorrentes. As provas serão aplicadas presencialmente nas 13 cidades onde a instituição mantém unidades acadêmicas.

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O curso mais concorrido desta edição é Engenharia Mecânica, ofertado no período diurno no câmpus de Curitiba, com a marca de 42,40 candidatos por vaga. O pódio de concorrência é completado por Engenharia de Computação e Engenharia Mecânica (integral), ambos também na capital paranaense, com 35,52 e 26,11 candidatos por vaga, respectivamente. Curitiba, aliás, concentra 16 dos 20 cursos mais disputados do certame, dividindo o topo da lista com as unidades de Cornélio Procópio, Londrina e Ponta Grossa. Entre os mais procurados na capital estão ainda Design Gráfico, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Civil.

Uma das principais novidades do processo seletivo para 2027 é a oferta de quatro novos cursos focados em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, divididos entre um bacharelado e três formações tecnológicas. Segundo a pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTFPR, a atualização da grade visa atender às rápidas transformações da sociedade e às novas exigências do mercado de trabalho. A universidade também mantém sua política de inclusão, reservando no mínimo 50% do total de vagas de cada curso para o Programa de Ações Afirmativas, destinado aos estudantes cotistas.

Organizado pela Fundação de Apoio à UTFPR (Funtef-PR), o exame tem caráter eliminatório e classificatório. A avaliação é composta por uma prova de conhecimentos gerais com 40 questões objetivas — abrangendo disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia —, além de uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre um tema da atualidade.

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A aplicação das provas ocorre simultaneamente em Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Os candidatos devem ficar atentos aos horários: os portões de acesso aos locais de prova abrem às 12h30 e fecham pontualmente às 13h30. O exame começa às 14h e terá duração total de quatro horas. Os gabaritos preliminares e os resultados serão publicados futuramente na página oficial do vestibular no portal da UTFPR.