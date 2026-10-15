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ENSINO SUPERIOR

Vestibular 2027 da UEL reúne mais de 18 mil candidatos neste fim de semana

Provas serão aplicadas no domingo e na segunda-feira em 52 locais de Londrina

Escrito por Da Redação
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Vestibular 2027 da UEL reúne mais de 18 mil candidatos neste fim de semana
Autor O processo seletivo, que ocorre em fase única, reúne 18.486 candidatos na disputa por 2.042 vagas em 55 cursos de graduação - Foto: Kauana Cardoso

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) realiza neste domingo (18) e segunda-feira (19) as provas do Vestibular 2027. O processo seletivo, que ocorre em fase única, reúne 18.486 candidatos na disputa por 2.042 vagas em 55 cursos de graduação, incluindo as recém-criadas turmas de Fonoaudiologia e Geologia. Os exames serão aplicados em 52 locais distribuídos pela cidade, totalizando 774 salas. O curso de Medicina segue como o mais concorrido, registrando até 147,22 candidatos por vaga no sistema de cotas para alunos de escolas públicas.

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O cronograma do concurso define que no domingo, das 14h às 19h, todos os inscritos devem responder a 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais e produzir a redação. Já na segunda-feira, das 14h às 17h, a avaliação avança para a prova de Conhecimentos Específicos, composta por nove questões discursivas. Esta etapa final é destinada exclusivamente aos candidatos de 12 cursos que registraram média igual ou superior a dez candidatos por vaga nas últimas três edições, lista que abrange Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

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Para garantir o acesso adequado e evitar imprevistos, a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) orienta que os estudantes cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Os portões abrem pontualmente às 13h20 e o candidato deve ter em mãos um documento original com foto, o cartão de inscrição, além de caneta de tubo transparente com tinta azul ou preta, lápis e borracha. O resultado oficial com a lista de aprovados em primeira chamada será divulgado ao meio-dia de 8 de dezembro, no site oficial do processo seletivo.

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CANDIDATOS Cursos de Graduação EDUCAÇÃO PROVAS UEL Vestibular 2027
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