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VESTIBULAR 2027

Vestibular 2027 da UEL registra 14,28% de abstenção no primeiro dia; provas continuam nesta segunda

Dos mais de 18 mil inscritos, 2.640 não compareceram aos locais de prova neste domingo (18)

Escrito por Da Redação
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Vestibular 2027 da UEL registra 14,28% de abstenção no primeiro dia; provas continuam nesta segunda
Autor Universidade Estadual de Londrina - UEL 13/05/2021 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O primeiro dia de provas do Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Londrina (UEL), realizado neste domingo (18), registrou um índice de abstenção de 14,28%. O percentual corresponde a 2.640 candidatos ausentes do total de 18.486 inscritos no processo seletivo. O número de faltas ficou dentro da média histórica da instituição e foi inferior ao registrado na primeira etapa da edição anterior, que chegou a 15,25%. Para a reitora da universidade, Andréa Name Colado Simão, o saldo é positivo e reflete a confiança dos estudantes na UEL, que neste ano alcançou o maior volume de inscrições dos últimos cinco anos.

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O processo seletivo tem continuidade nesta segunda-feira (19) com a aplicação da prova de Conhecimentos Específicos, formada por nove questões discursivas. Esta etapa é direcionada exclusivamente aos candidatos que disputam vagas em doze cursos específicos: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. O gabarito provisório da prova objetiva de domingo foi programado para a noite do mesmo dia, enquanto a lista de classificados para a correção das questões discursivas será divulgada no dia 6 de novembro. O resultado final sairá no dia 8 de dezembro.

Para viabilizar a aplicação das provas, a UEL montou uma ampla operação logística que envolveu 774 salas distribuídas em mais de 50 pontos de Londrina. Os espaços incluíram o próprio campus universitário, que recebeu mais de seis mil estudantes, além de instituições parceiras e escolas públicas. A organização informou que a mobilização ocorreu sem grandes intercorrências, com o registro de apenas um candidato atrasado. Outros destaques logísticos da edição incluíram a oferta inédita dos cursos de Fonoaudiologia e Geologia, além da antecipação das bancas de heteroidentificação para cotistas, que enviaram materiais audiovisuais previamente.

Na prova de redação, os vestibulandos foram desafiados a dissertar sobre o tema "Autorresponsabilidade: o poder de assumir as rédeas da sua vida". A proposta exigiu uma reflexão sobre as escolhas individuais e suas consequências, dialogando também com a preocupação com o coletivo e o desenvolvimento social. Já com os olhos no futuro, a reitoria antecipou que planeja divulgar as datas e a lista de obras literárias do próximo vestibular logo no início de 2027, visando facilitar o planejamento logístico e pedagógico de escolas, cursinhos e candidatos.

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abstenção logística de aplicação provas específicas redação autorresponsabilidade UEL Vestibular 2027
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