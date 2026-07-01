Vestibular 2027 da UEL está com inscrições abertas com oferta de 2.012 vagas

O valor da inscrição é de R$ 181,00; a efetivação da inscrição ocorre apenas após o pagamento do boleto

Começaram nesta quarta-feira, 1º de julho, as inscrições do Vestibular 2027 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 do dia 10 de agosto, no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS). O valor da inscrição é de R$ 181,00. A efetivação da inscrição ocorre apenas após o pagamento do boleto referente ao preço público do processo seletivo.

O Vestibular 2027 é a 82ª edição do concurso. Com a oferta de 2.012 vagas em 53 cursos de graduação gratuitos – 38 bacharelados e 15 licenciaturas – o concurso está entre os mais tradicionais do Brasil. É aguardado por jovens e alunos do terceiro ano do Ensino Médio de Londrina e demais regiões do país.

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A Cops, responsável pela execução e aplicação do concurso, disponibiliza um Catálogo dos cursos de graduação da UEL. O material traz informações sobre o número de vagas, turno e duração dos cursos de graduação dos nove Centros de Estudos da Universidade. Outro documento importante é a Resolução CEPE Nº 026/2026, que fixa vagas e aprova as normas do processo seletivo e detalha o sistema de cotas.

Os candidatos também poderão acessar o Manual do Candidato do Vestibular 2027, que traz a regulamentação e os procedimentos durante a realização das provas, os programas das disciplinas e demais orientações sobre o Vestibular 2027.

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A Universidade reserva 30% de suas vagas para ações afirmativas. Esse percentual é subdividido em: 10% para estudantes de escolas públicas brasileiras que cursaram integralmente todo o Ensino Médio nessa rede; 10% para candidatos autodeclarados negros que também tenham cursado integralmente o nível médio em escolas públicas; 5% para candidatos autodeclarados negros de forma irrestrita, independente de terem estudado em escola pública ou particular, e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os inscritos para as vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros oriundos de escola pública deverão realizar, no ato da inscrição, o envio eletrônico da documentação necessária para o procedimento de heteroidentificação (validação da condição étnico-racial), conforme critérios e normas estabelecidos pela UEL.

Para esse público, é obrigatório anexar (upload) dos seguintes documentos e arquivos: documento oficial de identificação com foto, frente e verso; uma foto colorida, atual, frontal, com fundo claro; uma foto colorida com fundo claro, recente, de perfil (lado direito ou lado esquerdo) – fotos e documentos deverão estar nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho total de até 20 MB.

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Outra exigência é o envio de um vídeo recente, com duração máxima de até 20 segundos – em formato MP4, com limite de até 50 MB, conforme instruções disponibilizadas pela COPS; autodeclaração preenchida e assinada, de acordo com modelo disponível no site. No vídeo, será necessário informar o nome completo, o vestibular para o qual está se inscrevendo e a frase: “Declaro que sou negro, da cor preta ou parda”.

O coordenador da Cops, professor Celso Luiz Junior, alerta que os candidatos autodeclarados negros de escola pública devem ficar atentos para as mudanças no ato da inscrição. “É a primeira vez que o Vestibular adota esse procedimento de inscrição, antes a banca de validação era no ato da matrícula”, aponta. Segundo ele, a adoção desse procedimento visa permitir que o candidato, caso não aprovado pela banca, possa concorrer via sistema universal de vagas.

Ele destaca que, no ato da inscrição, todos os candidatos devem preencher com atenção as informações solicitadas pela Cops – nome completo, documentos solicitados, curso escolhido e demais dados. “O Vestibular da UEL é a principal porta de entrada para a Universidade, esperado por muitas pessoas, por isso o esforço em não coincidir datas com provas de outras instituições”, concluí.

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PROVAS - O primeiro dia de provas, 18 de outubro, é reservado para a Prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões objetivas, e Prova de Redação, obrigatórias para candidatos de todos os cursos, das 14h às 19h.

A Prova de Conhecimentos Específicos (discursiva), contendo nove questões, é aplicada no segundo dia de prova, 19 de outubro, das 14h às 17h, para os cursos que em uma de suas habilitações/turno a média da relação candidato por vaga das últimas três edições dos Vestibulares, for maior ou igual a 10.

Ao todo, 12 cursos têm média de concorrência igual ou superior a 10 candidatos por vaga, conforme a Resolução CEPE Nº 032/2025. São eles: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

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A listagem dos candidatos que terão as provas de Redação e de Conhecimentos Específicos corrigidas será publicada no endereço eletrônico da COPS – ou Vestibular UEL 2027, às 17h, no dia 6 de novembro.

Prova de Habilidades Específicas (PHE): 6 de setembro

Antes das demais provas, a COPS aplicada a Prova de Habilidades Específicas (PHE), dia 6 de setembro, apenas para os candidatos que optarem pelos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música.

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RESULTADO - O resultado do Processo Seletivo Vestibular 2027 da UEL será divulgado no dia 8 de dezembro de 2026, às 12h, nos endereços eletrônicos www.cops.uel.br ou sites.uel.br/vestibular.

Serviço

Inscrições para o Vestibular 2027 da UEL

Prazo: 1º julho a 10 de agosto de 2026.

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Onde: site da COPS ou Vestibular UEL 2027.

Confira abaixo assuntos de interesse referentes ao Vestibular 2027:

Lista de obras literárias do Vestibular 2027

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UEL altera normas para inscrição de candidatos autodeclarados negros no Vestibular 2027