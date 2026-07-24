Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
POLÍTICA

Vereadores do PR perdem mandato após partido ser condenado por fraudar cota de gênero

Com a sentença do TRE-PR, todos os votos obtidos pelo partido foram anulados, incluindo os votos dos suplentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 21:45:23 Editado em 24.07.2026, 21:45:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vereadores do PR perdem mandato após partido ser condenado por fraudar cota de gênero
Autor TRE entendeu que o Partigo Progressistas (PP) fraudou a cota de gênero nas eleições municipais de 2024 - Foto: Google Street View

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) cassou os mandatos dos vereadores Camila Medeiros Carlucci e Valdir Alves de Oliveira, de Quarto Centenário (PR), no Centro-Oeste do estado. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (24), entendeu que o Partido Progressistas (PP), ao qual os parlamentares são filiados, fraudou a cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

Com a sentença, todos os votos obtidos pelo partido foram anulados, incluindo os votos dos suplentes. A fraude foi identificada após a constatação de que a candidatura de Magaly Maria da Silva Machado foi usada apenas para burlar a cota mínima de 30% de candidaturas femininas. Ela não recebeu nenhum voto, nem o próprio. Magaly foi declarada inelegível por oito anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Os vereadores cassados afirmaram, por meio da defesa, que discordam da decisão e que a sentença em primeira instância havia considerado a ação improcedente por falta de provas. Os advogados informaram que recorrerão às instâncias superiores da Justiça Eleitoral. A defesa de Magaly não se manifestou sobre o caso dela.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eLEIÇÕES 2024 Gênero Justiça Eleitoral Mandatos Política quarto centenário
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV