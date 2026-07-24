Vereadores do PR perdem mandato após partido ser condenado por fraudar cota de gênero

Com a sentença do TRE-PR, todos os votos obtidos pelo partido foram anulados, incluindo os votos dos suplentes

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) cassou os mandatos dos vereadores Camila Medeiros Carlucci e Valdir Alves de Oliveira, de Quarto Centenário (PR), no Centro-Oeste do estado. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (24), entendeu que o Partido Progressistas (PP), ao qual os parlamentares são filiados, fraudou a cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

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Com a sentença, todos os votos obtidos pelo partido foram anulados, incluindo os votos dos suplentes. A fraude foi identificada após a constatação de que a candidatura de Magaly Maria da Silva Machado foi usada apenas para burlar a cota mínima de 30% de candidaturas femininas. Ela não recebeu nenhum voto, nem o próprio. Magaly foi declarada inelegível por oito anos.

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Os vereadores cassados afirmaram, por meio da defesa, que discordam da decisão e que a sentença em primeira instância havia considerado a ação improcedente por falta de provas. Os advogados informaram que recorrerão às instâncias superiores da Justiça Eleitoral. A defesa de Magaly não se manifestou sobre o caso dela.