Vereadores do Paraná aprovam reajuste salarial em "dia de praia"; veja

A sessão ocorreu por vídeo chamada e teve uma duração de 22 minutos

Vereadores da cidade de Jataizinho, Norte do Paraná, aprovaram nesta segunda-feira (16) o projeto de lei que reajusta o salário de servidores, incluindo eles próprios. O chamou a atenção, no entanto, é que dois parlamentares participaram da sessão extraordinária diretamente da praia, enquanto curtiam um dia de sol e mar.

Antônio Brandão (PDT) e Bruno Barbosa (Cidadania) aparecem sentados debaixo de um guarda-sol. Brandão, que aparece bebendo em um copo térmico, questiona se "vai demorar para acabar?". A sessão ocorreu por vídeo chamada e teve uma duração de 22 minutos.

Com a aprovação do projeto, o salário dos vereadores passou de R$ 5,1 mil para R$6.659,21. No total, 4 projetos de lei foram votados, entre eles o reajuste salarial de 5,93% para vereadores,

Ainda durante a chamada de vídeo, especificamente aos 18 minutos, Brandão também contestou a discussão: “eu peço a impugnação da reunião porque eu não consigo ver os outros vereadores falando”, afirmou o parlamentar.

A equipe de reportagem da RicMais entrou em contato com o vereador Brandão, que alegou que a sessão foi marcada quando eles já estavam no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“O Bruno chegou na quinta (12), e eu no sábado (14). Uma mentira que está sendo divulgada, é que nós recebemos algum tipo de gratificação em sessão extraordinária. Muito pelo contrário, isso nunca existiu. Nos dois mandatos que eu estou como vereador, nunca que nós recebemos para participar de sessão extraordinária, nenhum tipo de recebimento. E nós participamos por ser uma votação importante, nada do que nós fizemos foi ilegal” afirmou o parlamentar.





Fonte: Informações RicMais.

