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FISCALIZAÇÃO

Vereadores de Rolândia são flagrados pela polícia com mercadorias ilegais do Paraguai

Entre os produtos estão ampolas de medicamentos emagrecedores e uma ampola de anabolizante

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vereadores de Rolândia são flagrados pela polícia com mercadorias ilegais do Paraguai
Autor Até a publicação desta reportagem os parlamentares não haviam se manifestado - Foto: REPRODUÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Dois vereadores de Rolândia, no norte do Paraná, foram flagrados transportando mercadorias trazidas ilegalmente do Paraguai sem a devida liberação alfandegária. A abordagem ocorreu na noite do último sábado (22), por volta das 21h, no km da rodovia PR-323, em Umuarama.

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A ação conjunta foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), 25º Batalhão de Polícia Militar, Comando de Aviação da PM e Receita Federal. Os parlamentares José Luis Polvani (PL), vice-presidente da Câmara de Rolândia, e Vilmar Fonseca da Silva (PSD), conhecido como Vilmar Boy, foram interceptados em dois veículos distintos acompanhados de passageiros.

Durante a vistoria no automóvel Chevrolet Tracker conduzido por Polvani, os agentes localizaram 32 ampolas do medicamento tirzepatida 15 mg, além de bicicletas elétricas, patinetes, utensílios domésticos, bebidas, perfumes e artigos de pesca. Já no Honda CR-V dirigido por Vilmar Boy, as equipes apreenderam quatro bicicletas elétricas, um triciclo elétrico e ampolas dos medicamentos tirzepatida, GHK-Cu e do anabolizante Durateston.

Após orientação da Polícia Federal de Guaíra, todas as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à sede da Receita Federal. Os dois vereadores e os acompanhantes foram ouvidos e liberados no local junto com os automóveis, devendo responder pelo crime de descaminho.

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Até a publicação desta reportagem os parlamentares não haviam se manifestado.

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