Vereadoras do PR são pegas com emagrecedores do Paraguai em carro oficial da Câmara

Vanessa Cristina Plata da Silveira (União) e Alexsandra Maria dos Santos Lima (PSD) retornavam da região de fronteira quando foram abordadas pela PRF

Duas vereadoras de Contenda (PR), município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram flagradas transportando quatro ampolas de medicamento para emagrecimento, trazidas ilegalmente do Paraguai, em um carro oficial da Câmara Municipal de Contenda. A abordagem ocorreu por volta das 14h da última sexta-feira (31), no km 252 da BR-277, em Irati (PR), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas o caso veio a público apenas nesta segunda-feira (03).

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As ampolas do medicamento à base de tirzepatida, da marca TG, estavam escondidas entre pertences no porta-malas. Segundo a PRF, os produtos estavam sem documentação de importação regular e sem receita médica.

Foto: PRF Foto: PRF

As vereadoras Vanessa Cristina Plata da Silveira (União) e Alexsandra Maria dos Santos Lima (PSD) retornavam da região de fronteira. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. Conforme a PRF, a motorista pode responder pelo crime de contrabando. As vereadoras foram liberadas.

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A Câmara de Contenda analisa um pedido de cassação contra as vereadoras. O presidente da Câmara, Marcos Schinda da Silva, afirmou que não autorizou o uso do veículo para fins particulares e que eventuais irregularidades são de responsabilidade de quem praticou o ato.

"Esclareço que jamais autorizei, autorizo ou autorizarei a utilização de qualquer veículo oficial da Câmara Municipal para fins particulares, compras pessoais ou qualquer atividade que não esteja estritamente vinculada ao interesse público e ao exercício da atividade parlamentar", afirmou o presidente.



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A Prefeitura de Contenda destacou que o veículo pertence à Câmara Municipal, órgão com autonomia administrativa.

As vereadoras viajaram a Foz do Iguaçu para agenda oficial entre os dias 28 e 31 e receberam R$ 2.123 em diárias. Alexsandra Lima negou transportar medicamentos e afirmou que não é alvo de investigação. Vanessa Silveira não se manifestou até o momento.

Câmara divulgou nota oficial; leia na íntegra

"Diante das notícias divulgadas envolvendo a utilização de veículo oficial da Câmara Municipal de Contenda, na condição de Presidente desta Casa de Leis, venho prestar os seguintes esclarecimentos à população. Em primeiro lugar, esclareço que jamais autorizei, autorizo ou autorizarei a utilização de qualquer veículo oficial da Câmara Municipal para fins particulares, compras pessoais ou qualquer atividade que não esteja estritamente vinculada ao interesse público e ao exercício da atividade parlamentar.

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Toda autorização para deslocamentos oficiais é concedida considerando a finalidade apresentada pelos solicitantes, sempre pautada na legalidade, moralidade, impessoalidade e no interesse público. Eventual utilização diversa daquela informada ou autorizada é de responsabilidade exclusiva de quem praticou o ato. Reafirmo que esta Presidência não compactua com qualquer desvio de finalidade na utilização de bens públicos e, caso sejam constatadas irregularidades pelos órgãos competentes, serão adotadas todas as providências administrativas cabíveis, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Da mesma forma, coloco a Câmara Municipal à disposição das autoridades para fornecer todas as informações e documentos necessários à completa apuração dos fatos.

Por fim, peço serenidade à população, lembrando que os acontecimentos ainda estão sendo apurados pelas autoridades competentes, sendo fundamental respeitar a presunção de inocência e aguardar a conclusão oficial das investigações. Meu compromisso permanece sendo com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e o respeito à confiança depositada pela população de Contenda. Marcos Schinda da Silva"



