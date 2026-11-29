A vereadora de Maringá (PR) Giselli Bianchini (PL) usou a tribuna da Câmara Municipal para defender a tese de que aviões estariam provocando as chuvas e os tornados registrados na Região Sul do país. O vídeo do discurso viralizou nas redes sociais. Durante o pronunciamento, a parlamentar afirmou que nenhum outro político havia abordado o tema. “Eu não vi ninguém, nenhum parlamentar, falar sobre isso: aviões que estão passando aqui no céu de Maringá, antes das tempestades, como se pulverizando ali o céu com uma nuvem”, declarou.

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Ao rebater críticas de que estaria propagando uma teoria da conspiração, Bianchini associou a passagem das aeronaves à formação imediata de temporais. “Será que é teoria da conspiração mesmo? Porque logo em seguida as nuvens começam a ficar escuras e começa já a chuva, e aí vem a sequência dos vendavais, dos tornados”, questionou. Segundo ela, os estados do Sul seriam alvos dessas ações por formarem o “corredor das terras produtivas”, embora não tenha explicado qual seria o interesse em levar incidentes climáticos à região. A vereadora encerrou a fala cobrando apuração do Legislativo: “Nós precisamos olhar tudo que está acontecendo. Se há influência de mãos humanas, tem que ser investigado. E nós, parlamentares, temos o dever de investigar. Isso, gente, é algo seríssimo”.

Na contramão do discurso feito em plenário, a Região Sul tem sido a mais afetada pelo fenômeno conhecido como “Super El Niño”, que provoca efeitos mais severos do que o esperado devido ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. No início deste mês, Maringá enfrentou uma chuva devastadora provocada por um tornado de categoria F2, que derrubou árvores e postes, danificou imóveis, deixou diversos bairros sem energia elétrica por dias e levou a prefeitura a declarar estado de calamidade pública. Candidata a deputada estadual nas eleições deste ano, Giselli Bianchini recebeu menos de 10 mil votos e não foi eleita.