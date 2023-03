Vereadora do Paraná é alvo de operação do Gaeco por 'rachadinha'

Da Redação

Noemia Rocha (MDB)

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) foi deflagrada na manhã desta terça-feira (28) no gabinete da vereadora paranaense Noemia Rocha (MDB). A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Paraná (MP/PR) e pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Os policiais também estiveram na residência da parlamentar, localizada no bairro Água Verde, na capital do Estado. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e equipamentos eletrônicos e documentos foram apreendidos.

A operação contra Noemia foi motivada após uma denúncia anônima encaminhada em 2021, sobre um suposto esquema de "Rachadinha" que estaria sendo praticado desde 2017. A assessoria da vereadora foi procurada, mas até o momento não se pronunciou.

Segundo a denúncia, os servidores da parlamentar eram obrigados a repartir os salários com pessoas que prestavam serviços informais relacionados ao programa de rádio da vereadora.

O coordenador estadual do Gaeco, Leonir Batisti, disse que denúncia informava ainda que a vereadora obrigava os servidores a pagar contas pessoais dela. "Pagamentos de despesas em geral da vereadora, o que incluiria até mesmo despesas do pagamento de festa do casamento da filha dela", disse Leonir.

Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal da capital. A CMC informou que foi contatada pelo Gaeco pela manhã e ofereceu acesso às dependências para fins de cumprimento dos mandados. Segundo a câmara, a equipe do Gaeco chegou às 6h e deixou o Legislativo às 7h50.

"A CMC segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", diz a nota da Câmara.





