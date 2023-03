Vereador vandaliza cela após ser preso por embriaguez ao volante

Da Redação

A prisão ocorreu nesta sexta

Um vereador de Pinhais, cidade que pertence à Região Metropolitana de Curitiba, foi preso na noite desta sexta-feira (24) por embriaguez ap volante. De acordo com as informações do Ric Mais, após ser encarcerado, André Luiz de Paula vandalizou a cela da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), quebrando algumas luminárias do local.

Ainda conforme as informações do site de notícias, a prisão do político aconteceu na capital paranaense, Curitiba.

“Detido por desacato e também por apresentar sinais de alteração psicomotora (se negou a fazer o teste do bafômetro)”, informou a Polícia Militar.

Já a Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito. “A pessoa foi apresentada à PCPR por policiais militares e autuada em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”.

Com informações do Ric Mais.

