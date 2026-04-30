Vereador queimado vivo no litoral segue em estado gravíssimo em hospital de Londrina

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, permanece internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL). A vítima, atacada com gasolina e incendiada no último domingo (26), na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, encontra-se sedada e entubada.

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De acordo com informações atualizadas pela unidade hospitalar na noite de quarta-feira (29), o vereador sofreu queimaduras em cerca de 40% da superfície corporal. João Luiz foi transferido de aeronave para o hospital especializado em Londrina na última terça-feira (28) e, até o momento, não há previsão de alta.

O crime, flagrado por câmeras de segurança, ocorreu após um desentendimento entre o vereador e o agressor, de 49 anos. As investigações da Polícia Civil descartaram a versão inicial apresentada pelo suspeito — que alegava uma motivação pessoal envolvendo sua filha — e confirmaram que o ataque foi motivado por um conflito sobre o uso de uma embarcação. O suspeito utilizava o barco de forma irregular na faixa de areia, gerando reclamações de moradores, e o vereador teria atuado na intermediação do caso, o que provocou a revolta do autor.

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O homem foi preso em flagrante poucas horas após o crime e indiciado por tentativa de homicídio. O inquérito policial, que já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, aponta as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Testemunhas relataram que o agressor monitorava a vítima antes de cometer o ato.