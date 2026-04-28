Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Vereador queimado segue em estado gravíssimo e aguarda transferência

Parlamentar está intubado em Paranaguá e tem vaga garantida no Hospital Universitário de Londrina; transporte será feito por aeronave do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 07:30:44 Editado em 28.04.2026, 07:30:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vereador queimado segue em estado gravíssimo e aguarda transferência
Autor João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos - Foto: Reprodução

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, atacado com gasolina e incendiado na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, segue internado em estado gravíssimo e aguarda transferência aérea para o norte do estado.

-LEIA MAIS: Vereador é queimado vivo dentro de estabelecimento no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com queimaduras em cerca de 75% do corpo, o parlamentar tem vaga garantida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de segunda-feira (27).

Apesar da autorização para o transporte em uma aeronave do governo estadual, a transferência, prevista inicialmente para a manhã desta terça-feira (28), depende de forma exclusiva da estabilização do quadro clínico do paciente.

Equipes do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde ele recebeu o primeiro atendimento, e da Central Estadual de Regulação de Leitos monitoram a evolução médica de perto para garantir que o voo não represente riscos adicionais e não agrave as condições de saúde da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime, que é tratado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, ocorreu quando um homem jogou combustível sobre o vereador e ateou fogo. Em desespero, Francisco correu e rolou na areia na tentativa de apagar as chamas, mas foi socorrido em estado crítico, dando entrada na unidade de saúde já inconsciente e intubado.

Até o momento, a motivação do ataque permanece desconhecida e as autoridades seguem com as investigações para esclarecer as circunstâncias e identificar eventuais responsáveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Guaraqueçaba Londrina paraná paranaguá queimado violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV