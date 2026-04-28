Vereador queimado segue em estado gravíssimo e aguarda transferência

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, atacado com gasolina e incendiado na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, segue internado em estado gravíssimo e aguarda transferência aérea para o norte do estado.

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Com queimaduras em cerca de 75% do corpo, o parlamentar tem vaga garantida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de segunda-feira (27).

Apesar da autorização para o transporte em uma aeronave do governo estadual, a transferência, prevista inicialmente para a manhã desta terça-feira (28), depende de forma exclusiva da estabilização do quadro clínico do paciente.

Equipes do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde ele recebeu o primeiro atendimento, e da Central Estadual de Regulação de Leitos monitoram a evolução médica de perto para garantir que o voo não represente riscos adicionais e não agrave as condições de saúde da vítima.

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O crime, que é tratado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, ocorreu quando um homem jogou combustível sobre o vereador e ateou fogo. Em desespero, Francisco correu e rolou na areia na tentativa de apagar as chamas, mas foi socorrido em estado crítico, dando entrada na unidade de saúde já inconsciente e intubado.

Até o momento, a motivação do ataque permanece desconhecida e as autoridades seguem com as investigações para esclarecer as circunstâncias e identificar eventuais responsáveis.