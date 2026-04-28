Vereador que teve 75% do corpo queimado em atentado é transferido para Londrina

O vereador de Guaraqueçaba (PR), João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário de Londrina com estado de saúde considerado grave. Ele sofreu queimaduras em mais de 75% do corpo após um atentado no último domingo (26) e está sedado e entubado. A transferência para Londrina ocorreu nesta terça-feira (28) após atraso causado por condições climáticas que impediram a decolagem da aeronave médica.

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A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) concluiu o inquérito na terça-feira (28) e indiciou o agressor, de 49 anos, por homicídio qualificado na forma tentada. A investigação apurou que o crime foi premeditado e executado com uso de combustível. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi enquadrado nas qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.



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Segundo as autoridades, a motivação do crime foi um desentendimento relacionado ao trabalho do agressor na Ilha das Peças. Ele utilizava uma embarcação deixada de forma irregular na faixa de areia, gerando reclamações de moradores. O vereador atuava na intermediação do conflito, o que gerou insatisfação no autor. O investigado alegou retaliação por um suposto crime contra sua filha, mas a versão foi descartada pela polícia após diligências.

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Testemunhas relataram que o agressor foi visto rondando o local do ataque diversas vezes antes de abordar o parlamentar. Com a conclusão do inquérito e o indiciamento, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público. Enquanto o processo judicial avança, João Luiz Pinheiro Francisco permanece sob cuidados médicos intensivos e monitoramento da equipe multidisciplinar do hospital.

As informações são do portal Tarobá, parceiro do TNOnline