Vereador propõe dia de homenagem às vítimas da Covid em Ponta Grossa

O vereador Léo Farmacêutico (PSD) em discurso na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Ponta Grossa votará na próxima quarta-feira (22) o Projeto de Lei 336/2022, de autoria do vereador Léo Farmacêutico (PSD). A proposta visa instituir o Dia Municipal em Homenagem às Vítimas do COVID-19 em Ponta Grossa. A data escolhida foi o dia 9 de junho. Se aprovado em duas discussões, o projeto será encaminhado para sanção da prefeita Elizabeth Schmidt (PSD). As informações são do site aRede.

De acordo com Léo Farmacêutico, o objetivo da proposta é manter viva a memória das vítimas da Covid-19. "É uma forma de expressar a solidariedade às diversas famílias que perderam algum ente querido no município, haja vista que cada uma dessas vidas perdidas importa muito e jamais serão esquecidas", explica o vereador no ofício do projeto.

Ainda segundo o autor da matéria, é importante também homenagear os profissionais de saúde que trabalharam arduamente durante o período de pandemia. "Eles lutaram incansavelmente por cada uma destas vidas", afirma.

Somente em Ponta Grossa, desde o início da pandemia até a data de 20/02/2023, foram 74.165 casos confirmados, sendo 1.625 vítimas fatais. "A data de 09 de junho foi escolhida em razão de que no mesmo dia, em 2020, ocorria a primeira morte ocasionada pelo coronavírus em nosso município", finaliza o vereador.

A sessão que votará o PL em primeira discussão na Câmara Municipal começa às 14h.

