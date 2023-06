Vereador homenageia cover de Michael Jackson e dança ao seu lado no PR

Siga o TNOnline no Google News

A sessão da Câmara Municipal de Curitiba teve uma movimentação fora do normal na última quarta-feira (28), após o vereador Rodrigo Reis (União) prestar uma homenagem a um cover do Michael Jackson. Inclusive, o momento especial teve direito a dança. Assista o vídeo no final da matéria.

Durante a sessão, André Jackson, responsável por dar vida ao cover do "Rei do Pop", foi reconhecido pelo seu trabalho artístico e seu compromisso com ações sociais e filantrópicas da metrópole.

O vereador apresentou uma preposição para homenagear o artista, não apenas pela dança semelhante a de Michael Jackson, mas também pela contribuição à comunidade local.

Durante seu discurso, o vereador Reis afirmou: “O André é um artista curitibano, famoso por todo Brasil, e hoje está sendo homenageado além do seu trabalho, por atender todas as entidades sociais e filantrópicas que o chamaram”. Foi uma referência à dedicação de Rodrigo Jackson em prestar seu apoio e seu tempo a diversas causas benéficas na cidade.



Em um momento memorável, o vereador Rodrigo Reis mostrou seu espírito esportivo e aproveitou para dançar com o talentoso artista. A surpresa foi bem recebida pelos presentes, que aplaudiram a performance improvisada.

Assista:





