Vereador é queimado vivo dentro de estabelecimento no Paraná

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), do município de Guaraqueçaba, no litoral paranaense, foi vítima de um ataque brutal na tarde de domingo (26). O parlamentar, de 45 anos, teve cerca de 75% do corpo queimado após ser atingido por gasolina e incendiado dentro de seu próprio estabelecimento comercial, localizado na Ilha das Peças.

📰 LEIA MAIS: Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o suspeito, um homem de 49 anos, chegou ao local portando um recipiente com combustível, despejou o líquido sobre o vereador e ateou fogo. Após o ataque, a vítima conseguiu correr e rolar na areia na tentativa de conter as chamas. O autor do crime, que apresentava sinais de embriaguez, fugiu logo em seguida e ainda não foi localizado pelas autoridades.

João Luiz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Segundo informações da corporação, ele deu entrada na unidade entubado e em estado inconsciente, devido à gravidade das lesões.

O prefeito Alessandro Carneiro Soares (União) lamentou profundamente o caso. "A gente ficou muito triste. O João Luiz é um grande amigo e, até o momento, a gente não sabe realmente o que aconteceu e o motivo que levou esse cidadão a atear fogo nele", declarou o prefeito. Ele reforçou que a administração municipal está prestando todo o auxílio necessário: "Estamos dando todo o apoio para a família para que a gente possa confortar eles. É lamentável acontecer uma situação assim".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



A Polícia Civil foi acionada para instaurar um inquérito e investigar a motivação do crime, além de realizar buscas para capturar o suspeito.