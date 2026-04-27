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VIOLÊNCIA

Vereador é queimado vivo dentro de estabelecimento no Paraná

João Luiz Pinheiro Francisco, de 45 anos, foi internado em estado grave com queimaduras de terceiro grau; caso aconteceu em Guaraqueçaba

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 10:51:58 Editado em 27.04.2026, 10:51:52
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Vereador é queimado vivo dentro de estabelecimento no Paraná
Autor João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), vereador de Guaraqueçaba - Foto: Câmara Municipal de Guaraqueçaba

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), do município de Guaraqueçaba, no litoral paranaense, foi vítima de um ataque brutal na tarde de domingo (26). O parlamentar, de 45 anos, teve cerca de 75% do corpo queimado após ser atingido por gasolina e incendiado dentro de seu próprio estabelecimento comercial, localizado na Ilha das Peças.

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De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o suspeito, um homem de 49 anos, chegou ao local portando um recipiente com combustível, despejou o líquido sobre o vereador e ateou fogo. Após o ataque, a vítima conseguiu correr e rolar na areia na tentativa de conter as chamas. O autor do crime, que apresentava sinais de embriaguez, fugiu logo em seguida e ainda não foi localizado pelas autoridades.

João Luiz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Segundo informações da corporação, ele deu entrada na unidade entubado e em estado inconsciente, devido à gravidade das lesões.

O prefeito Alessandro Carneiro Soares (União) lamentou profundamente o caso. "A gente ficou muito triste. O João Luiz é um grande amigo e, até o momento, a gente não sabe realmente o que aconteceu e o motivo que levou esse cidadão a atear fogo nele", declarou o prefeito. Ele reforçou que a administração municipal está prestando todo o auxílio necessário: "Estamos dando todo o apoio para a família para que a gente possa confortar eles. É lamentável acontecer uma situação assim".

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A Polícia Civil foi acionada para instaurar um inquérito e investigar a motivação do crime, além de realizar buscas para capturar o suspeito.

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