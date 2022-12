Vereador é morto a golpes de faca durante briga, no Paraná

Da Redação

O vereador Domingos Cândido morreu enquanto era transferido para hospital de Roncador

O vereador Domingos Cândido, de Mato Rico, cidade que fica na região Central do Paraná, morreu na noite desta sexta-feira (30), quando era encaminhado para atendimento médico. Ele foi esfaqueado durante uma briga, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o vereador entrou numa briga com outro homem, na frente de um bar, no centro da cidade. Durante a briga, Cândido foi esfaqueado e o agressor fugiu em seguida.

O vereador ainda chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância, quando era transferido para um hospital da cidade vizinha, de Roncador.

O acusado não foi localizado pela polícia, que também não informou as possíveis motivações para a briga. A prefeitura de Mato Rico decretou luto oficial. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar o crime.

