Vereador do PR sai da prisão e vai de tornozeleira eletrônica participar de sessão na Câmara
"Márcio dos Alexandre" foi preso por violência doméstica e ganhou exceção no toque de recolher para poder comparecer ao Legislativo
O vereador Márcio Gonçalves (MDB), conhecido como "Márcio dos Alexandre", participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, usando tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira (22). O parlamentar compareceu ao Legislativo logo após ser solto mediante o pagamento de uma fiança de R$ 16 mil. Ele havia sido preso em flagrante na noite de sábado (20), acusado de descumprir uma medida protetiva ao bater propositalmente seu veículo contra o carro da ex-esposa, que estava acompanhada do filho do casal, de apenas sete anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o automóvel da vítima é arrastado por alguns metros com a força da colisão.
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Esta é a segunda vez no ano que o político de 43 anos é detido por violência contra a ex-mulher. Em fevereiro, ele já havia sido preso sob a acusação de invadir a residência da vítima, proferir ofensas e fazer ameaças, passando a responder ao processo em liberdade na sequência. Para deixar a cadeia após este novo episódio, a Justiça impôs medidas cautelares rigorosas ao vereador. Além do monitoramento eletrônico, Gonçalves está proibido de frequentar bares, uma vez que os policiais constataram sinais de embriaguez no momento da prisão. O parlamentar também deve cumprir recolhimento noturno das 20h às 6h, com uma exceção concedida especificamente para as segundas-feiras: ele tem permissão para retornar para casa até as 23h, garantindo assim sua participação nas sessões da Câmara, que começam às 19h. Durante a plenária, o político limitou-se a discutir a pauta do dia e não fez menções à própria prisão.
Diante da repercussão do caso, a Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul emitiu uma nota afirmando que repudia veementemente qualquer tipo de violência. O Legislativo justificou a falta de ação imediata contra o parlamentar pelo fato de o processo tramitar em segredo de justiça. A Mesa Diretora declarou que aguarda o acesso oficial às informações junto às autoridades competentes para avaliar as medidas cabíveis, como a eventual convocação da Comissão de Ética, em estrito cumprimento ao regimento interno da casa e à legislação vigente.
A defesa do vereador -que está no seu segundo mandato - divulgou um comunicado sustentando a inocência de Márcio Gonçalves. O texto afirma que existem elementos probatórios contundentes já apresentados no processo e pede que o princípio constitucional da presunção de inocência seja respeitado, repudiando julgamentos precipitados baseados em versões parciais dos fatos.
NOTA OFICIAL DA DEFESA DO VEREADOR
"A defesa do Sr. Márcio Gonçalves vem a público esclarecer que, em relação aos fatos noticiados, existem elementos probatórios relevantes e contundentes que já foram devidamente apresentados nos autos do processo, pelos meios legais cabíveis.
A defesa ressalta que o princípio constitucional da presunção de inocência, garantia fundamental de todo cidadão brasileiro, deve ser integralmente observado, razão pela qual repudia qualquer julgamento precipitado baseado em versões parciais dos fatos.
A defesa tem plena confiança na Justiça e está certa de que, a partir da análise criteriosa e imparcial de todas as provas produzidas, ficará plenamente demonstrada a inocência do Sr. Márcio Gonçalves em relação aos fatos que lhe são imputados.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos de natureza estritamente processual".