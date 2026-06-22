Vereador do PR é preso pela segunda vez por violência contra a ex-esposa

O vereador Márcio Gonçalves (MDB), conhecido como "Márcio dos Alexandre", foi preso em flagrante na noite de sábado (20) em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, após descumprir uma medida protetiva e colidir propositalmente contra o carro da ex-esposa.

O filho do casal, uma criança de 7 anos, estava dentro do veículo atingido, que chegou a ser arrastado por alguns metros na rua. Esta é a segunda vez no ano que o parlamentar é detido por crimes relacionados à ex-companheira.

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De acordo com as investigações da Polícia Civil, conduzidas pelo delegado Denival Liandro, a colisão ocorreu por volta das 18h20 e o político fugiu do local logo após o impacto.

A vítima acionou as autoridades, que localizaram o vereador e o automóvel pouco tempo depois. Uma câmera de segurança da região registrou a ação à distância e captou o áudio da batida e do motor acelerando. Gonçalves foi autuado pelos crimes de dano qualificado e descumprimento de medida protetiva de urgência.

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O parlamentar já havia sido preso anteriormente, em fevereiro deste ano, sob a acusação de invadir a residência da ex-mulher, além de proferir ofensas e ameaças. Ele respondia ao processo em liberdade até o novo episódio.

Em nota oficial enviada à imprensa, a defesa do vereador sustentou que ele é inocente das acusações. A Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul e o diretório estadual do MDB foram procurados para se manifestar sobre a prisão, mas ainda não enviaram posicionamento.