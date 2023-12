Vereador do Paraná é suspeito de invadir casa e agredir morador

O vereador João Paulo Marque Marciel (PP) de Umuarama, no Noroeste do Paraná, é suspeito de invadir uma casa, ameaçar e agredir um morador após exigir que o homem entregasse o celular.

As informações estão em Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pela vítima na Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (18), no Jardim Itália. Segundo os agentes, o parlamentar chegou em um carro acompanhado de um homem e entrou na casa da vítima, de 32 anos.

O morador relatou à polícia que, durante as agressões, a dupla pediu que ele entregasse o celular alegando haver gravações arquivadas no aparelho. Ele se recusou a entregar e diz ter sido agredido com chutes e coronhadas de arma usada pelo parlamentar. Após minutos de insistência, conforme a PM, a vítima entregou o aparelho e a dupla foi embora em um carro. Horas depois, segundo a polícia, um homem de 29 anos foi até a casa da vítima e devolveu o celular.

Em nota, o vereador disse que o caso está sendo tratado pela polícia e que o episódio foi motivado por questão de "atividade empresarial". Também em nota, a assessoria da Câmara Municipal informou o vereador não estava exercendo o exercício da profissão, mas que o caso será apurado.

Desentendimento por dinheiro:

Em entrevista, a vítima relatou que trabalhava como vendedor na empresa de sofá do parlamentar, mas que, em uma das vendas, a soma não bateu com o valor no sistema. "Ele falou que o caixa não estava batendo e na soma dele dava um valor e na nossa dava outra. Todas as vendas que eu fazia era atualizada por ele", disse. Conforme o homem, o vereador não pagou o salário dos dias trabalhados na loja, afirmando que o dinheiro havia sido desviado.

Caso será investigado:

Segundo a polícia, o vereador também registrou um Boletim de Ocorrência sobre o ocorrido minutos depois, dizendo que a vítima estava devendo dinheiro para ele.

Todos os envolvidos foram ouvidos pelo plantonista de plantão na delegacia e liberados. O delegado Gabriel Menezes, responsável pelo caso, abriu um inquérito para investigar o ocorrido.

