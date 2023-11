Vereador de Nova Tebas é alvo de operação por alugar imóvel público

Siga o TNOnline no Google News

O vereador Jaime Fronza (PSB), de Nova Tebas, na região central do Paraná, foi alvo de dois mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Civil do Estado (PCPR), o político é suspeito de alugar um imóvel público, que pertence a prefeitura municipal, como se fosse particular.

Segundo investigações das autoridades, o vereador recebia pagamentos de R$ 600 pela locação de um barracão. O contrato de aluguel foi assinado em março deste ano. Ainda segundo a PCPR, o imóvel público alugado irregularmente é utilizado pelo inquilino para fins empresariais. A corporação não informou se o homem que alugou o imóvel também está sendo investigado.

Conforme apurações, as ordens judiciais foram cumpridas pela Delegacia de Combate à Corrupção. Um mandado foi cumprido na casa do vereador e outro na Câmara de Vereadores. A Polícia Civil informou que o vereador pode responder pelo crime de estelionato.

Em caso de denúncia e condenação, pode haver aumento da pena pelo crime ter sido praticado contra a administração pública, também segundo a polícia.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de Nova Tebas disse que, quando descobriu o aluguel, notificou o vereador e a empresa locatária, extrajudicialmente, pedindo o encerramento do contrato e desocupação do imóvel.

Na operação desta quarta-feira (22), foram apreendidos materiais eletrônicos e documentos.

*Com informações g1 Paraná.

