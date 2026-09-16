Verão Maior Paraná terá 30 shows nacionais, arenas esportivas e novidades na infraestrutura

O Governo do Estado confirmou nesta quarta-feira (16) a programação oficial do Verão Maior Paraná para a temporada 2026/2027. O anúncio, realizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu, oficializou a participação de 30 grandes shows de 29 artistas nacionais, além da apresentação de 58 músicos locais no Palco Sunset. As atividades esportivas e recreativas terão início no dia 28 de dezembro, enquanto as apresentações musicais de grande porte nas areias de Matinhos e Pontal do Paraná ocorrerão entre os dias 8 e 31 de janeiro.

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Nesta edição, a grade de atrações nacionais contempla gêneros variados e traz nomes consagrados do sertanejo como Maiara & Maraisa — que se apresentarão em duas datas —, Jorge & Mateus, Chitãozinho & Xororó, Simaria, Gustavo Mioto, João Bosco & Vinícius, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Marcos & Belutti, Clayton & Romário, Fred & Fabrício, Vini & Lucas, Zezé Rústico, Os Bonifácio e Trio Parada Dura. A lista conta ainda com os grupos de pagode Menos é Mais, Thiaguinho, Alexandre Pires, Turma do Pagode, Pixote e Jeito Moleque, e com os representantes do pop, rock e reggae Jota Quest, Paula Toller, Vitor Kley, Hungria, Geriatricus e Maneva, além de duas atrações surpresa que serão anunciadas posteriormente.

A meta da administração estadual é superar os números alcançados na temporada 2025/2026, quando as praias paranaenses receberam 2,5 milhões de pessoas, movimentando cerca de R$ 680 milhões no comércio local e gerando mais de 2,3 mil postos de trabalho. Para este ano, o evento conta com o reforço da nova infraestrutura da região, destacando a recente entrega da Ponte de Guaratuba, a revitalização concluída da orla de Matinhos e as obras de requalificação na orla de Pontal do Paraná e na rodovia PR-412.

As apresentações em Pontal do Paraná serão realizadas às sextas-feiras e aos sábados, com dois shows por dia, somando 16 eventos. Em Matinhos, o palco receberá shows às sextas, sábados e domingos, sendo que o cronograma com os dias exatos de cada artista será divulgado nos próximos dias. Além do Litoral, o projeto contará com arenas fixas em águas doces na região Noroeste, contemplando os municípios de Porto Rico e São Pedro do Paraná (Porto São José).

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A programação esportiva e de lazer funcionará de terça a domingo, entre 28 de dezembro e 1º de fevereiro, nos períodos da manhã e da tarde. O público terá acesso a seis postos fixos instalados em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-la, além de duas estruturas itinerantes para atender demais balneários. O calendário prevê aulas de ginástica, recreação familiar e torneios de modalidades como handebol de areia, vôlei de praia, beach tennis e etapas dos Jogos de Aventura e Natureza.