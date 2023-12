Verão Maior Paraná também vai agitar praias de água doce do Estado

Não é só no Litoral que as ações do Verão Maior Paraná vão agitar turistas e a população local – a programação contempla também a Costa Noroeste. Na área do esporte, as estruturas foram ampliadas e as equipes reforçadas para atender o público de forma integral com atividades físicas, esportivas e recreativas.

continua após publicidade

Lançado no sábado passado (16) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Verão Maior Paraná 2023-24 terá uma edição histórica, com grandes shows, esporte e sustentabilidade. O investimento foi de R$ 80 milhões, para uma grande estrutura de oito postos fixos de atendimento (6 no Litoral e 2 no Noroeste) e três itinerantes, que levarão atividades diversas a lugares como Guaraqueçaba, Ilha do Mel, Antonina, Paranaguá e Morretes, entre outros.

- LEIA MAIS: Programação de verão tem 27 shows gratuitos em Matinhos e Pontal do PR

continua após publicidade

No Noroeste as atividades serão ofertadas nas cidades de Porto Rico e São Pedro do Paraná. Tiago Campos, diretor de Inovação da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), fala sobre a importância de incluir esta região na programação.

“Vamos garantir diversão e entretenimento a toda a população e todos os turistas que estarão passando suas férias, seu verão, na região. Serão várias atividades, como beach tennis, futebol de areia, vôlei de praia, futevôlei, atividades de palco, muita dança, alongamentos”, destaca. As atividades contemplam desde as crianças até as pessoas idosas.

“Teremos também apresentações culturais, teatrais, circenses e musicais que vão movimentar a região Noroeste do Estado. Este será o maior e melhor verão de todos os tempos”, comemora Campos.

continua após publicidade

De acordo com o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, o objetivo das ações promovidades pela pasta é proporcionar atividades para toda a família, visando o entretenimento dos veranistas durante as férias, com segurança e conforto, não esquecendo da saúde, com aulas de ginástica e alongamento.

“Durante este ano, estivemos presentes em todo o Estado, com as quatro etapas dos Jogos de Aventura e Natureza, inclusive no Litoral e no Noroeste, onde voltamos agora durante o verão, com uma grande expectativa de público. Nossa equipe vem trabalhando muito para proporcionar aos paranaenses o maior verão da história”, comemora o secretário, que espera para esta temporada cerca de 4 milhões de pessoas.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

Siga o TNOnline no Google News