Verão: Corpo de Bombeiros vai atuar com mais de 900 profissionais

Corpo de Bombeiros vai atuar com mais de 900 profissionais no Verão Maior Paraná.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) vai atuar com efetivo de 919 profissionais, entre bombeiros militares e guarda-vidas civis nesta temporada. O objetivo é reforçar as ações de prevenção e salvamento durante o Verão Maior Paraná, que teve início neste sábado (17).

Os profissionais estão prontos para o atendimento a veranistas e moradores do Litoral e balneários do Interior, para que desfrutem do lazer em segurança. Os postos dos guarda-vidas totalizam 113 locais, sendo 92 só na região litorânea e os demais distribuídos na Costa Noroeste, em Porto Rico e Porto São José (São Pedro do Paraná) e nas prainhas da região Oeste.

“O Corpo de Bombeiros vai ampliar seus serviços durante o Verão Maior Paraná, teremos 92 postos na orla marítima e teremos também embarcações, moto aquática, viaturas e os nossos guarda-vidas totalmente empenhados em fazer um serviço para a comunidade, visando a segurança dos paranaenses.” disse o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

PREVENÇÃO - Um dos objetivos principais é a prevenção de afogamentos, visando solução efetiva para a segurança e proteção da vida. Com isso, o CBMPR reforça que todos os veranistas e moradores se informem sobre onde ficam os postos de guarda-vidas ativados, assim como seus horários de funcionamento. Seguindo sempre as orientações dos guarda-vidas.

Segundo o tenente-coronel Dorico Gabriel Borba, coordenador operacional do Verão Maior pelo CBMPR, todas as informações necessárias devem ser repassadas à população. “O sucesso da operação verão depende em grande parte da conduta dos veranistas. Por isso é importante reforçar que a população deve procurar os postos de guarda-vidas para adquirir informações sobre as condições do mar. Assim teremos um verão mais seguro,” afirmou.

Ele reforça que o Corpo de Bombeiros presta diariamente um trabalho nas praias do Litoral paranaense, criando uma maior proximidade com a população, repassando informações e alertando os banhistas.

