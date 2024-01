Ventos derrubam barracas e deixam cinco pessoas feridas em Palotina

Uma chuva com vento forte atingiu Palotina, no oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (9) e deixou cinco pessoas feridas na região do Campo Experimental da C.Vale, onde foram causados estragos.

O vendaval derrubou barracas. As cinco vítimas feridas foram encaminhadas ao hospital do município.

A C.Vale emitiu um comunicado, confira:

“A C.Vale informa que um vendaval atingiu a área do Campo Experimental da C.Vale, próxima ao complexo agroindustrial da cooperativa em Palotina (PR), na tarde desta terça-feira, 9 de janeiro.

Os ventos derrubaram estruturas que estavam sendo preparadas para o Dia de Campo de Verão que acontece de 16 a 18 de janeiro.

A queda de tendas deixou cinco pessoas feridas, das quais quatro com escoriações e uma com ferimentos de maior gravidade.

Todas as vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal de Palotina e estão recebendo atendimento.”

