Ventos de até 100 Km/h danificam 123 postes no Norte do Paraná

A maior sequência de estruturas derrubadas está localizada às margens da rodovia PR-090

Conforme atualização da Copel, Companhia Paranaense de Energia, nesta quarta-feira (21) foram registrados estragos causados pelas tempestades na região Norte do Paraná. Até o final desta manhã, os danos advindos das mudanças climáticas atingiram, principalmente, as áreas rurais e rodovias.

Segundo o levantamento da companhia, na região do município de Londrina, 123 postes foram quebrados em sete diferentes circuitos que atendem domicílios do distrito da Warta, e também nas zonas rurais das cidades vizinhas, como Cambé, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.

“Embora o fenômeno tenha se dado fora do alcance das estações meteorológicas instaladas na região, o Simepar estima que os ventos localizados tenham atingido entre 80 e 100 km/h”, acrescentou a nota da Copel.

A companhia ainda informou que há 111 eletricistas nos trabalhos para reparos dos postes e restabelecimento do sistema de fornecimento de energia. Cerca de 400 domicílios tiveram cortes na eletricidade por conta da tempestade. Além disso, mais 70 profissionais de outras regiões vão reforçar o contingente local na execução dos serviços.

A maior sequência de estruturas derrubadas está localizada às margens da rodovia PR-090, ao norte de Ibiporã, onde 55 postes serão substituídos.

Fonte: Informações do RICmais.

