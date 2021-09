Ventos de 150 Km/h: Maringá registra 'tempestade de poeira '

Da Redação

Uma “tempestade de poeira” atingiu Maringá, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (8). O vendaval chegou a balançar um avião que estava no Aeroporto Regional.

De acordo com a estação meteorológica do aeroporto, a velocidade dos ventos chegou a 150 km/h.

Pelas imagens é possível ver a nuvem de poeira circulando no local, a aeronave balançando e objetos que estavam sobre a pista caindo. Funcionários também aparecem tentando segurar outras peças para não voar.

A assessoria do aeroporto afirmou que nenhum voo marcado para esta noite foi cancelado, e o avião que aparece nas imagens está passando por uma avaliação para saber se tem condições de voar.

A assessoria informou ainda que foram constatados somente danos materiais. A Prefeitura de Maringá ainda não divulgou balanço dos estragos.