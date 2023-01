Vento que causou estragos no Paraná pode ser um 'gustnado'; entenda

Da Redação

Na tarde desta terça-feira (17), vento forte que pode ser um 'gustnado' (entenda no final da matéria o que é o fenômeno) atingiu Guarapuava e assustou moradores da cidade localizada no Paraná. A informação foi repassada por membros do Simepar. Equipes do Corpo de Bombeiros atendem moradores atingidos com a distribuição de lonas.

Os socorristas também fizeram o corte de árvores que caíram devido ao vento. Ainda não há números de casas ou prédios atingidos. Os bairros Batel e Boqueirão estão entre os locais mais atingidos, segundo os bombeiros. A tempestade também causou muitos estragos e destelhou o prédio do campus Santa Cruz da Unicentro.

Vídeos que circulam nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais mostram um ‘tornado’ que passou pela cidade. Inclusive, um estabelecimento teve o telhado quebrado e os pedaços caíram pela rua. Veja no vídeo abaixo, um resumo dos maiores estragos registrados até agora na cidade.



Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Guarapuava estava sob alerta amarelo de chuvas intensas. Está previsto chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Bem como, ventos intensos (40-60 Km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As informações são do Portal RSN.

Veja o vídeo que circulou nas redes sociais:

Entenda a diferença entre gustnado e tornado:



Existe um fenômeno meteorológico chamado gustnado que geralmente é confundido com tornados. A confusão ocorre especialmente com o tornado do tipo landspout. A palavra tornado vem da língua espanhola e significa virar. O nome gustnado vem da junção dos nomes em inglês de "tornado" e "gust", que é rajada. O gustnado, então, seria um tornado de rajada. (FONTE: site TERRA)

Veja a foto que difere tornado de um gustnado:

fonte: Reprodução





