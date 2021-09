Da Redação

O vento forte que passou por Rolândia na tarde desta terça-feira (14) derrubou diversas árvores. A chuva que caiu no município provocou estragos e a queda de energia.

Uma árvore caiu bem no centro da cidade, causando danos em veículos que estavam estacionados. Na rodovia PR- 170, sentido distrito de São Marinho, postes caíram com a força do vento.

O vento também provocou estragos em um posto de combustíveis e em um barracão do Parque Industrial. Veja:

Vento forte derruba árvores em Rolândia; veja - Vídeo por: Reprodução