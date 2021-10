Da Redação

A estrutura feita para receber o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira (1), no Aeroporto Regional de Maringá, no norte do Paraná, foi danificada por conta de uma ventania. A inauguração das obras de ampliação e modernização do aeroporto ocorrem nesta sexta.

Um registro do momento circula nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que, com a força do vento, parte da estrutura sai do chão. Veja:

Vento derruba estrutura preparada para Bolsonaro no Paraná - Vídeo por: tnonline

Os preparativos para o evento são feitos desde o início da semana. Na última segunda-feira (27), várias equipes trabalham no aeroporto montando tendas, estrutura com telões, cadeiras e cercas para a realização do evento de inauguração da obra de ampliação e melhorias da pista do Aeroporto de Maringá.

O evento faz parte das comemorações de 1.000 dias do governo Bolsonaro, que se completaram oficialmente no último domingo (26), porém, foram celebrados no decorrer da semana.

As obras de ampliação do aeroporto foram iniciadas em janeiro de 2020 e tiveram investimento total de R$ 81,5 milhões, recurso do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Aeroportos Regionais, lançado no governo Dilma Rousseff (PT).



Além de Jair Bolsonaro, o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, também confirmou presença no evento. A cerimônia ainda será acompanhada pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia.