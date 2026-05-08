Vento, chuva e queda nas temperaturas: frente fria começa a atravessar o PR

A formação de um ciclone extratropical intenso na Argentina, em deslocamento para o oceano, gerou uma frente fria que começou a atravessar o Paraná perto da 0h desta sexta-feira (8). As rajadas de vento, que já começaram a ficar mais intensas na quinta-feira (7), chegaram a 85,3 km/h às 3h45 desta sexta em General Carneiro, na estação meteorológica do Simepar - Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. A frente fria deve deixar o Estado apenas no domingo (10), e após a chuva as temperaturas gradativamente começam a entrar em declínio.

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Na quinta-feira (7), as rajadas de vento mais fortes entre as estações meteorológicas do Simepar foram em Altônia, às 12h (55,4 km/h); Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, às 11h45 (56,2 km/h); Francisco Beltrão, às 14h30 (59,8 km/h); General Carneiro, às 15h15 (58,3 km/h); Laranjeiras do Sul, às 14h (63,7 km/h); e Palmas, às 12h15 (54,4 km/h).

“A quinta-feira foi marcada por temperaturas muito altas, aquecimento pré-frontal e que ocasionou algumas rajadas de vento fortes no Estado”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar. As temperaturas ultrapassaram os 30°C em Altônia, Assis Chateaubriand, Cambará, Capanema, Cerro Azul, Cianorte, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Iguaçu, Guaíra, Guaraqueçaba, Loanda, Maringá, Palotina, Paranavaí, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Umuarama.

Antes mesmo das 8h desta sexta-feira (8) a chuva já tinha ultrapassado os 30 mm nas estações do Simepar que ficam em Altônia (33 mm), Santa Helena (53 mm), São Miguel do Iguaçu (33 mm), Capanema (33,8 mm), Cruzeiro do Iguaçu (37,8 mm), Três Barras do Paraná (43,4 mm) e Boa Vista da Aparecida (41,2 mm).

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As rajadas de vento durante a madrugada foram mais fortes em Capanema, à 1h (55,8 km/h); Cascavel, à 1h30 (62,3 km/h); Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, às 4h (55,4 km/h); General Carneiro, às 3h45 (85,3 km/h); Guarapuava, às 4h (61,2 km/h); Laranjeiras do Sul, às 2h30 (62,3 km/h); Nova Prata do Iguaçu, à 1h15 (64,4 km/h); e Toledo, à 1h15 (55,4 km/h).

Com a chuva, as temperaturas começaram a cair. Nesta sexta-feira (8) a estação meteorológica do Simepar em Guaíra registrou sua temperatura mais baixa de 2026 até o momento: 13,9°C, um declínio de quase 17°C em pouco mais de 12 horas. A chuva e a nebulosidade impedem a elevação das temperaturas ao longo do dia na maior parte do Estado, e as máximas não passam dos 22°C em Foz do Iguaçu e Cascavel, de 23°C nas cidades do Centro-Sul como Guarapuava, dos 24°C em Curitiba, e dos 25°C em Ponta Grossa.

O sol aparecerá por mais tempo nesta sexta-feira (8) no Norte Pioneiro e no Litoral e, portanto, nestas regiões as temperaturas serão as mais altas, chegando perto dos 30°C. Em Londrina as máximas ficam próximas dos 27°C. “Os valores mais baixos de temperatura desta sexta estão previstos para o período noturno, pois após a passagem da frente fria, já há ingresso de um ar um pouco mais frio na área de divisa com Santa Catarina. Com isso, as temperaturas baixam para 10°C entre Palmas e General Carneiro”, explica Lizandro.

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O volume acumulado de chuva pode ser expressivo ao longo do sábado, ultrapassando os 100 mm em cidades da área Central e parte da região Leste do Paraná, e pontualmente no Oeste e Noroeste. No Norte há risco menor de temporais, e a frente fria deve seguir em direção a São Paulo somente no domingo.

“Após a chuva, uma intensa massa de ar polar deixa as temperaturas muito baixas em todo o Sul do Brasil. Inclusive volta a ter risco de formação de geadas no Paraná. Bastante resfriamento e temperaturas abaixo dos 10°C nos termômetros em praticamente todas as áreas do Estado”, ressalta Lizandro.

Em algumas áreas, as temperaturas ficarão ainda mais baixas. No sábado o dia começa com temperaturas próximas ou abaixo de 5°C em cidades do Sul do Paraná, alguns municípios do Sudoeste e na região de Guarapuava. No domingo, mais cidades do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul chegam aos 5°C, e aquelas ao redor de Palmas e General Carneiro podem registrar valores próximos a 0°C.

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ALERTAS – O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil, aponta ainda na sexta-feira (8) o risco alto no Oeste e Sudoeste para chuva forte em curto espaço de tempo, intensas rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, danos em plantações, e redução da visibilidade em estradas.

O risco é moderado na faixa Central do Estado, e baixo no Norte Pioneiro e Leste. Já no sábado, o risco é moderado em todo o Paraná, com exceção do Oeste e Sudoeste, onde o risco de tempestades é mais baixo. No domingo, há risco baixo para tempestades somente na faixa Norte, nos Campos Gerais e Leste do Paraná.

É importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar. Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas.

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Para que sejam enviados por WhatsApp é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.

Confira as rajadas de vento acima de 50 km/h nesta sexta (8) até as 8h15 nas estações meteorológicas do Simepar:

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Capanema à 1h: 55,8 km/h

Cascavel à 1h30: 62,3 km/h

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava às 4h: 55,4 km/h

General Carneiro às 3h45: 85,3 km/h

Guarapuava às 4h: 61,2 km/h

Laranjeiras do Sul às 2h30: 62,3 km/h

Nova Prata do Iguaçu à 1h15: 64,4 km/h

Toledo à 1h15: 55,4 km/h

Ubiratã às 2h30: 51,1 km/h

Confira os volumes de chuva acima de 10 mm nesta sexta-feira (8) até as 10h nas estações do Simepar e dos órgãos do Governo do Paraná: