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TEMPORAL

Ventania derruba postes e mantém mais de 57 mil unidades consumidoras sem energia em Maringá

Ventos que se aproximaram dos 100 km/h quebraram mais de 100 postes na região

Escrito por Da Redação
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Ventania derruba postes e mantém mais de 57 mil unidades consumidoras sem energia em Maringá
Autor Foto: Reprodução

Mais de 57,5 mil unidades consumidoras continuam sem energia elétrica em Maringá, na noite desta segunda-feira (2), em decorrência do forte temporal que atingiu a cidade. O número equivale a 23% de todo o município. Os ventos extremos, que alcançaram a marca de 96,8 km/h segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), causaram danos severos à infraestrutura, exigindo uma grande força-tarefa de recuperação. Em toda a região Noroeste, o montante de imóveis sem luz ultrapassa 84 mil.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados

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O impacto da tempestade, que apresentou características de tornado, resultou em 128 postes quebrados nas regiões Norte e Noroeste do Paraná. De acordo com o último balanço da Copel, 45 dessas estruturas já haviam sido substituídas até o início da noite. O gerente-executivo de Manutenção e Obras da companhia para as duas regiões, Hugo Lozano, informou que as equipes de eletricistas estão mobilizadas desde o início da madrugada para reconstruir os trechos destruídos. Ele garantiu que os trabalhos seguirão de forma ininterrupta ao longo da noite e não serão encerrados até que todos os clientes tenham o fornecimento normalizado.

No panorama estadual, a reconstrução da rede elétrica mobiliza mais de 1.500 profissionais, apoiados pelo uso de drones para inspecionar os pontos críticos. Apesar de mais de 31 mil clientes já terem a energia restabelecida em Maringá, quase 110 mil unidades consumidoras ainda aguardavam o serviço em todo o Paraná até o começo da noite. O trabalho das equipes é desafiador devido à complexidade dos danos, que envolvem o rompimento de diversos cabos e componentes elétricos, além do expressivo volume de chuva, que somou mais de 63 milímetros em Maringá, segundo o Simepar.

Diante do cenário de destruição estrutural, a Copel reforçou o alerta para que a população mantenha distância absoluta de postes quebrados e cabos rompidos nas vias públicas. A recomendação é clara: mesmo fios aparentemente desligados podem estar energizados e representar grave risco de choque elétrico fatal. Para informar a falta de luz ou relatar situações de risco, os moradores não devem intervir por conta própria e precisam contatar a concessionária pelos canais oficiais de atendimento, como o telefone gratuito 0800 51 00 116, o número de WhatsApp com DDD 41 3013 8973, além do aplicativo da Copel e do site da empresa na internet.

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