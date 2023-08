Vendedora 'abençoada' durante roubo no PR diz não entender o motivo

A vendedora que foi "abençoada" por um criminoso durante um assalto no último sábado (12), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, falou sobre o crime com a reportagem do g1. A vítima afirma que não entendeu porque o homem citou Deus.

"Ele chegou me pedindo desculpas e, depois, ainda saiu dizendo que Deus me abençoasse. Não sei se foi na piada, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa", disse ela que é proprietária da loja.

A mulher estava sozinha na loja localizada no bairro Uvaranas, quando foi surpreendida por dois bandidos encapuzados. Um deles, armado, exigiu que ela entregasse o celular e disse: "Deus abençoe você. Só me dá o celular. É só um bem moça, é só um bem. Perdão, moça, Deus abençoe você". Ela contou que também foram levados perfumes e dinheiro do caixa.

A mulher ainda afirmou que se assustou muito com o crime e que não foi a primeira vez que sofreu um assalto na região. "A gente tem que trabalhar, precisa trabalhar, mas trabalha com receio. E, infelizmente, tem que investir, cada vez mais, em segurança privada", destaca.

A Polícia Militar procura os dois suspeitos e acredita que a mesma dupla tenha roubado, no mesmo dia, uma loja de celulares e um mini mercado. O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado e, segundo a corporação, tinha alerta de furto.

