Vendedor que morreu em acidente na BR-376 será sepultado nesta quarta

Vendedor autônomo, Kleinom Milicio da Silva, de 33 anos, será sepultado nesta quarta-feira (12) em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. Ele foi vítima de um acidente registrado na manhã desta terça-feira (11) no km 532 da BR-376, em Palmeira

Segundo o Serviço Funerário de Ponta Grossa, o sepultamento ocorrerá às 10h. A colisão frontal acabou vitimando Kleinom, que era natural de Telêmaco Borba. O velório iniciou às 20h desta terça-feira (11), na Capela São José.

O acidente aconteceu próximo ao Rio Tibagi. Informações iniciais e divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que Kleinom dirigia um Nissan Versa, sentido Curitiba, quando acabou perdendo o controle do carro, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o caminhão Volvo – o caminhoneiro, de 40 anos, não teve ferimentos.

Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando os atendimentos. As causas do acidente serão apuradas por meio de um inquérito policial.

Com informações de aRede.

