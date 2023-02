Vendaval no Oeste do PR derruba energia e Copel mobiliza eletricistas

Da Redação

Pouco mais de 50 mil unidades consumidoras estão sem energia

A Copel informa que um forte evento climático atingiu a região Oeste do Estado na madrugada deste domingo. Fortes ventos atingiram diversas cidades e causaram destruição na rede de energia principalmente na região dos municípios de Francisco Beltrão, Medianeira e Realeza. Foi o mais grave temporal deste ano na região.

Pouco mais de 50 mil unidades consumidoras estão sem energia. No auge do temporal, esse número chegou a 90 mil clientes. No momento, 114 equipes da Copel estão trabalhando para restabelecer a energia e outras 25 já estão se deslocando de outros locais no Paraná para ajudar na recomposição da rede.

Ao todo, a Copel está com mais de 1,2 mil serviços na região Oeste. As cidades com mais unidades consumidoras desligadas são Salto do Lontra (5,7 mil unidades consumidoras desligadas), Marechal Cândido Rondon (5 mil clientes), Boa Vista da Aparecida (4,7 mil clientes), Santa Helena e Planalto (ambas com 3,2 mil clientes sem energia), Capanema (2,5 mil clientes) e Lindoeste (com 2,1 mil clientes sem energia elétrica).

ABASTECIMENTO - A queda de energia provocada pelo temporal também afeta o abastecimento de água em diversas cidades. A Sanepar informa sobre problemas nos sistemas de São Miguel do Iguaçu, Capanema, Planalto, Nova Prata do Iguaçu, Salto do Lontra, Diamante do Oeste, distrito de São Sebastião de Vera Cruz do Oeste, Boa Vista de Aparecida,

