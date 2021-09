Da Redação

O temporal que atingiu cidades do Paraná na quarta-feira (8), provocou grandes estragos A chuva de granizo assustou os moradores. Um dos municípios mais afetado é Jandaia do Sul, no norte do Estado.

Mais de 700 casas foram atingidas pela forte chuva de granizo em Jandaia do Sul, e o número pode aumentar. "Estamos correndo contra o tempo para ajudar essas famílias. Todos os cantos da cidade sofreram de alguma forma com a forte chuva e o vento", lamenta o prefeito da cidade, Lauro Junior (PSL).

Desde o fim da tarde de quarta (8), segundo Lauro, cerca de 550 famílias procuraram a prefeitura para pegar lonas que possam cobrir os móveis e pertences pessoais. "Alguns moradores da Vila Santo Antônio, por exemplo, um dos locais mais vulneráveis, estão alojados no salão da Associação da Prefeitura até que os reparos em suas casas sejam feitos", explica.

De acordo com o prefeito, três carretas estão chegando de Londrina e Curitiba na manhã desta quinta-feira (9) à cidade para trazer telhas para as residências prejudicadas. "São mais de 8.600 telhas para dar apoio à população. Contamos com o apoio essencial da Defesa Civil neste momento. Todos vão ficar bem", afirma.

Ainda conforme Lauro, as aulas e a vacinação também foram suspensas devido à forte chuva. "Escolas, a prefeitura e o Pronto Atendimento Municipal (PAM) foram atingidos também e tivemos que cancelar as atividades. Além disso, casas de servidores públicos da cidade também tiveram suas moradias prejudicas. Apesar de tudo, vai ficar tudo bem. Estamos trabalhando para isso", complementa

Uma “tempestade de poeira” atingiu Maringá, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (8). O vendaval chegou a balançar um avião que estava no Aeroporto Regional. De acordo com a estação meteorológica do aeroporto, a velocidade dos ventos chegou a 150 km/h.

Vendaval e chuva de granizo causa estragos no Paraná - Vídeo por: tnonline

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ventos de 56.5 km/h atingiu Apucarana, também no norte do Paraná. "Acima de 54 km/h já é considerado forte. No entanto, não é a primeira vez que acontece em Apucarana", relata o meteorologista Paulo Barbieri.

Ainda segundo o profissional do Simepar, fortes ventos podem chegar novamente à Cidade Alta nesta quinta-feira (9). "Não dá para descartar um novo vendaval na cidade, já que a atmosfera esfriou. A temperatura não deve cair e pode chegar a 28º C na tarde desta quinta", afirma. Sobre o volume de chuva, Paulo diz que Apucarana chegou a 3.6 mm na quarta (8) e 6.4 mm na madrugada desta quinta (9), até as 7 horas.

Até as 20 horas desta quarta-feira (8), foram registradas pelo Corpo de Bombeiros seis quedas de árvores e nove destelhamentos de casas. Uma escolta também ficou bastante danificada após o vendaval. A maioria dos estragos, conforme a equipe, aconteceu no Núcleo Habitacional João Paulo.

SEM ENERGIA

As regiões Norte e Noroeste do Paraná foram as mais severamente afetadas pelo evento climático: até o momento, foram contabilizados 122 postes quebrados nas duas regiões. A partir do fim da manha, equipes das regiões Oeste e Centro-Sul chegam para dar apoio ao contingente mobilizado para as ações.

Na região Norte, foram 66 postes quebrados. Em Rancho Alegre, foram 18 estruturas quebradas e outras sete que deverão demandar trabalho de realinhamento. Em Lidianópolis, seis postes quebraram às margens da rodovia PR 466. E no distrito de Tupinambá, em Astorga, foram nove estruturas quebradas. Na manhã desta quinta-feira, 9 mil domicílios estavam sem energia, em toda a região.

No entorno de Maringá, equipes de outras partes da regiões Noroeste auxiliam na substituição de 56 postes quebrados, sendo 24 deles em uma linha rural do município de Ourizona. Cerca de 8 mil domicílios estão sem energia na região, sendo 4 mil em Maringá e 1 mil em Paiçandu.

A Copel lembra que em dias de tempestade é importante seguir as orientações de segurança da Defesa Civil. Em casos de postes quebrados ou cabos rompidos, deve-se sempre manter distância, e avisar a concessionária. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973.

Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora. O serviço é gratuito e gera protocolo de atendimento, assim como os outros canais