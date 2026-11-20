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Pessoas que estavam na praça no momento do temporal procuraram abrigo no interior da Catedral; ninguém ficou ferido

Os fortes ventos que atingiram Maringá (PR) na noite desta sexta-feira (20), derrubaram uma árvore de Natal de 15 metros de altura e danificaram parte da decoração da Maringá Encantada, instalada na Praça da Catedral.

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Além da árvore, duas estruturas em formato de caixas de presente também caíram. Outros enfeites menores tombaram com a força do vento.

Pessoas que estavam na praça no momento do temporal procuraram abrigo no interior da Catedral. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

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Em nota, a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo informou que a empresa responsável pela instalação da decoração já foi comunicada e prepara os reparos. Segundo a pasta, todas as estruturas danificadas serão consertadas e reinstaladas.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Maringá registrou rajadas de vento de 63,7 km/h após as 18h.

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As informações são do GMC Online, parceiro do TNOnline