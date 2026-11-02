Vendaval destelha quartel do Corpo de Bombeiros e atinge viaturas em Maringá

Um forte vendaval acompanhado de chuva intensa provocou estragos na sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) em Maringá, no norte do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (2). A força dos ventos destelhou parte da estrutura e derrubou uma árvore no estacionamento, atingindo viaturas da corporação. Apesar da gravidade do incidente, registrado por volta das 3h30, os dez militares que estavam de serviço saíram ilesos.

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O impacto do temporal arrancou a estrutura metálica do telhado do prédio administrativo e a arremessou sobre o pátio do quartel, atingindo pelo menos cinco viaturas leves, que passarão por perícia para avaliação técnica. Na área operacional, a queda de uma árvore sobre o estacionamento danificou levemente uma ambulância, que segue em operação, e deixou um veículo de transporte de materiais retido sob os escombros.

Além dos prejuízos na área externa, o destelhamento causou alagamentos em todas as seções do Estado-Maior no pavimento superior, afetando inclusive a sala do servidor da unidade. Para minimizar as perdas, a equipe de plantão agiu rápido e utilizou lonas para proteger computadores e estações de trabalho, cujos eventuais danos ainda são contabilizados. O comando do batalhão acionou imediatamente os profissionais de sobreaviso para iniciar os trabalhos de recuperação e organização da estrutura.

Devido à proporção dos impactos climáticos em toda a cidade, o Comando-Geral da corporação determinou o envio de equipes de apoio de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Esse efetivo extra tem o objetivo de reforçar o atendimento imediato à população de Maringá, concentrando esforços na alta demanda por cortes de árvores e na desobstrução das vias afetadas pelo vendaval.