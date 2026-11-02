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TEMPORAL NO PARANÁ

Vendaval destelha quartel do Corpo de Bombeiros e atinge viaturas em Maringá

Ventos fortes arrancaram o telhado do prédio administrativo e derrubaram árvores na madrugada desta segunda-feira (2).

Escrito por Da Redação
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Vendaval destelha quartel do Corpo de Bombeiros e atinge viaturas em Maringá
Autor Foto: CBN

Um forte vendaval acompanhado de chuva intensa provocou estragos na sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) em Maringá, no norte do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (2). A força dos ventos destelhou parte da estrutura e derrubou uma árvore no estacionamento, atingindo viaturas da corporação. Apesar da gravidade do incidente, registrado por volta das 3h30, os dez militares que estavam de serviço saíram ilesos.

- LEIA MAIS: VÍDEO: prefeito decreta calamidade pública após temporal causar destruição em Maringá (PR)

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O impacto do temporal arrancou a estrutura metálica do telhado do prédio administrativo e a arremessou sobre o pátio do quartel, atingindo pelo menos cinco viaturas leves, que passarão por perícia para avaliação técnica. Na área operacional, a queda de uma árvore sobre o estacionamento danificou levemente uma ambulância, que segue em operação, e deixou um veículo de transporte de materiais retido sob os escombros.

Além dos prejuízos na área externa, o destelhamento causou alagamentos em todas as seções do Estado-Maior no pavimento superior, afetando inclusive a sala do servidor da unidade. Para minimizar as perdas, a equipe de plantão agiu rápido e utilizou lonas para proteger computadores e estações de trabalho, cujos eventuais danos ainda são contabilizados. O comando do batalhão acionou imediatamente os profissionais de sobreaviso para iniciar os trabalhos de recuperação e organização da estrutura.

Devido à proporção dos impactos climáticos em toda a cidade, o Comando-Geral da corporação determinou o envio de equipes de apoio de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Esse efetivo extra tem o objetivo de reforçar o atendimento imediato à população de Maringá, concentrando esforços na alta demanda por cortes de árvores e na desobstrução das vias afetadas pelo vendaval.

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Bombeiros calamidade pública chuva intensa Estragos maringa Vendaval
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