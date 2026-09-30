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GRANDE PREJUÍZO

Vendaval danifica aviões em aeroporto, destrói hangares e deixa rastro de destruição no PR

A estimativa inicial é de que entre 10 e 12 aeronaves tenham sido atingidas dentro dos hangares

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vendaval danifica aviões em aeroporto, destrói hangares e deixa rastro de destruição no PR
Autor A força do vento arrancou coberturas e estruturas metálicas, espalhando destroços pela área do aeroporto e sobre a pista - Foto: Reprodução/Catve

Um vendaval atingiu o Aeroporto de Toledo, no Oeste do Paraná, na noite desta terça-feira (29), destruindo hangares, danificando aeronaves e interditando a PR-182. Estruturas metálicas foram arremessadas sobre a rodovia, que liga Toledo a Palotina, provocando a interdição total nos dois sentidos.

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A estimativa inicial é de que entre 10 e 12 aeronaves tenham sido atingidas dentro dos hangares. O número ainda depende de confirmação após o levantamento dos danos. A força do vento arrancou coberturas e estruturas metálicas, espalhando destroços pela área do aeroporto e sobre a pista.

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Filas se formaram dos dois lados da PR-182. Duas máquinas carregadeiras foram mobilizadas para retirar as estruturas e liberar a passagem.

Pelo menos quatro automóveis foram atingidos durante o temporal. Uma pessoa que estava em um dos veículos sofreu ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal foram mobilizadas para atender às ocorrências, auxiliar na retirada dos destroços e orientar os motoristas.

O terminal de passageiros também foi afetado. A chuva invadiu a área interna do prédio e provocou alagamentos. Funcionários trabalham para retirar a água acumulada.

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Os estragos atingiram diferentes pontos do complexo aeroportuário e a dimensão dos prejuízos ainda está sendo avaliada. Além da confirmação do número de aeronaves atingidas, será necessário verificar as condições dos hangares e das demais estruturas afetadas.

O temporal que passou pela região de Toledo também provocou outras ocorrências no município, com registros de destelhamentos e danos estruturais.

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aeroporto DANOS NOTÍCIAS paraná Toledo Vendaval
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