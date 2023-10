Vendaval causa destruição em comunidade rural de Maripá, no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Maripá, no oeste do Paraná, foi atingida por temporal na noite desta segunda-feira (16). Rajadas de vento causaram estragos na zona rural, deixando prejuízos, principalmente no distrito de Novo Blumenau.

No local, o Clube Cruzeiro de Novo Blumenau sofreu graves danos. O vendaval arrasou o salão social do clube, derrubando paredes e deixando a estrutura condenada.

Além disso, uma residência próxima ao Clube foi atingida, e um barracão que abrigava máquinas agrícolas teve parte do telhado arrancado. A Igreja da comunidade também não escapou, com boa parte do seu telhado destelhado, atingindo o salão anexo.

Os prejuízos se estendem a algumas propriedades rurais, onde alguns barracões na região também foram atingidos.

Na PR-491, entre Maripá e Nova Santa Rosa, vários postes foram derrubados pelo vento, complicando ainda mais a situação.

* Com informações Portal Nova Santa Rosa