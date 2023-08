Venda de sepulturas está suspensa em Maringá; saiba porquê

A venda de sepulturas está temporariamente suspensa no Cemitério Municipal de Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com a Prefeitura, a decisão fica em vigor até a construção das novas carneiras duplas, que deve começar na próxima semana.

Uma empresa da cidade de Sarandi venceu a licitação por R$ 1,5 milhão. Está prevista a construção das estruturas pré-moldadas de 600 novos túmulos duplos. Na primeira etapa, que deve ser concluída até o final do mês, 233 túmulos devem ser construídos.

Ainda segundo a Prefeitura de Maringá, as vendas das novas sepulturas devem ter início ainda neste mês de agosto. "A Secretaria de Obras Públicas (Semop) também desenvolve projeto para construção de mais 1,2 mil gavetários verticais", informou.

