Vencimento do licenciamento de veículos no Paraná começa nesta sexta-feira (14)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) inicia nesta sexta-feira (14) o calendário de vencimento da taxa do Certificado de Licenciamento Anual. Com valor fixo de R$ 94,61, a cobrança segue o número final da placa, começando pelos veículos com terminação 1. O cronograma avança para as placas terminadas em 2 a partir do dia 28 de agosto e se estende até o dia 27 de novembro, prazo final para os proprietários de veículos com placa final zero.

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A emissão da guia de pagamento pode ser feita de forma rápida pelos sites do Detran-PR e do portal PIÁ, por meio do aplicativo Detran Inteligente ou presencialmente nas unidades de atendimento. Os motoristas que optarem pela praticidade do pagamento via Pix terão o certificado liberado no sistema em até 15 minutos.

Para que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) seja efetivamente emitido, o proprietário não pode ter pendências. O Detran-PR alerta que a liberação do documento exige a quitação prévia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de eventuais multas de trânsito atreladas ao automóvel. Após a aprovação, o motorista pode escolher portar a versão física impressa ou o formato digital do documento.

O licenciamento é uma exigência dos artigos 130 e 131 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e serve para atestar que o automóvel cumpre as rigorosas normas ambientais e de segurança estipuladas pelo Conselho Nacional do Trânsito (Contran). O condutor que for flagrado circulando sem o licenciamento em dia comete uma infração de trânsito gravíssima. As punições incluem a aplicação de multa, acréscimo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a remoção imediata do veículo.

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Calendário para renovação do Licenciamento no exercício de 2026

Placa final 1 – 14 de agosto

Placa final 2 – 28 de agosto

Placa final 3 – 9 de setembro

Placa final 4 – 18 de setembro

Placa final 5 – 28 de setembro

Placa final 6 – 9 de outubro

Placa final 7 – 20 de outubro

Placa final 8 – 30 de outubro

Placa final 9 – 13 de novembro

Placa final 0 – 27 de novembro



