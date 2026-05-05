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NOVO MILIONÁRIO

Vencedor de R$ 127 milhões da Mega-Sena no PR retira o prêmio

A identidade do vencedor permanece desconhecida

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 21:20:01 Editado em 05.05.2026, 21:19:56
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Vencedor de R$ 127 milhões da Mega-Sena no PR retira o prêmio
Autor O bilhete premiado foi adquirido presencialmente na Loterias Anchieta, localizada no bairro Bigorrilho, em Curitiba - Foto: Agência Brasil

O apostador de Curitiba (PR) que acertou as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, sorteado na última quinta-feira (30), deu início ao processo de saque do prêmio de R$ 127.017.606,25. A informação foi confirmada pela assessoria da Caixa Econômica Federal à Banda B. A identidade do vencedor permanece desconhecida.

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O bilhete foi adquirido presencialmente na Loterias Anchieta, localizada no bairro Bigorrilho, em Curitiba. A aposta simples marcou sete dezenas e custou R$ 42. As dezenas sorteadas foram: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58.

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Desde a divulgação do resultado, a procura pela lotérica aumentou. Novos clientes têm buscado o local com a expectativa de contar com a sorte da casa e repetir o feito milionário.

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Quem é o ganhador?

Cinco dias após o sorteio, a identidade do vencedor segue um mistério. A gerente-geral das unidades das Lotéricas Anchieta, Jaqueline Cassiano da Silva, afirmou à Banda B que não há pistas sobre quem foi o sortudo, já que esse tipo de aposta é comum no local. Além disso, vencedores de grandes prêmios geralmente preferem o anonimato para evitar riscos como sequestro ou roubo.

Como funciona o resgate do prêmio

O pagamento pode ser iniciado a partir do primeiro dia útil após o sorteio, mediante apresentação do bilhete original premiado, sem rasuras, em uma agência da Caixa. Prêmios de alto valor devem ser retirados exclusivamente em agências. O pagamento é realizado no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do comprovante.

O ganhador tem até 90 dias para resgatar o valor. Caso o prazo não seja respeitado, o prêmio é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O pagamento pode ser feito por depósito em conta, cheque nominativo ou ordem de pagamento.

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As informações são da Banda B, portal parceiro do TNOnline

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