Velório termina em discussão entre familiares por herança do falecido

A confusão aconteceu nesta última terça-feira (22), durante um velório na Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acef), região Central de Londrina. A discussão entre os familiares necessitou de intervenção da Polícia Militar.

De acordo com a equipe de policias, a briga iniciou quando a família começou a conserva pela herança do falecido. Os parentes também questionavam o pagamento de uma dívida do morto, de acordo com a PM.

Outras pessoas que estavam participando de um outro velório, na sala ao lado, se sentiram desconfortáveis e incomodados com os barulhos causados pela confusão e foram tirar satisfação, onde originou uma nova discussão.

Policiais militares e agentes da Guarda Municipal (GM) foram acionados para conter os ânimos que terminaram em agressões físicas. Três pessoas ficaram feridas na briga, incluindo um idoso.



Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para as medidas cabíveis.

