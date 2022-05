Velório do cantor Aleksandro vai ser em Londrina

Da Redação

O velório do cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, que morreu na manhã deste sábado (7), em um grave acidente de ônibus no interior de São Paulo vai ocorrer em Londrina, onde ele vivia com a família. O horário ainda não foi divulgado.

Ele, e o técnico de som Giovani Gabriel Lopes dos Santos, serão velados no Ginásio de Esportes Luiz Bom, no Jardim Bandeirantes. O músico Roger Aleixo Calcagnoto também será velado em Londrina, na capela 2 da Acesf. Outros dois músicos e um técnico de luz, também mortos no acidente, deverão ser velados em Ibiporã, São Sebastião da Amoreira e Sandovalina, SP. O enterro do cantor Aleksandro vai acontecer no cemitério e crematório Parque das Alamandas, em horário ainda não divulgado. As informações foram divulgadas pela produtora da dupla.

João Vitor Soares, conhecido como Conrado, foi transferido de unidade hospitalar, segundo o relato do empresário da dupla. Atendido inicialmente no Pronto Socorro de Juquiá, ele foi levado para outra instituição, onde permanece internado.



O acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.

Segundo o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado.

Ainda conforme a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.

Segundo apurado pelo g1, ao menos 19 pessoas estavam no veículo, incluindo os artistas. Além dos 6 óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

A dupla

Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Alekasandro é Dourados, Mato Grosso do Sul. Foi na cidade, em 2003, que com Conrado Bueno, criou a dupla Conrado e Aleksandro. Eles permaneceram juntos até 2019, quando Bueno deixou o duo.

O nome da dupla permaneceu, mas outro cantor, João Vitor Soares, assumiu a segunda voz e o papel de Conrado. Os dois estavam no ônibus que sofreu o acidente na Régis Bittencourt.

Com informações do G1.