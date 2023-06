Velório do bebê Thiago será fechado para família; entenda porquê

Siga o TNOnline no Google News

A família do bebê Thiago Vinícius, de apenas 2 anos, encontrado morto na tarde desta sexta-feira (16), em Londrina, no Norte do Paraná, temem por represálias durante o velório. A criança será velada neste sábado (17) e, devido ao medo, será permitido a entrada apenas de parentes.

De acordo com o advogado Clarisson Lemos, algumas pessoas estão enviando ameaças para a mãe e familiares do pequeno Thiago. Segundo o profissional, apesar de a polícia ter esclarecido que não há indícios de crimes, a população está revoltada. "Hoje ainda eles receberam mensagens de ameaças, que vão pegar eles, que vão fazer alguma coisa", afirmou Lemos.

"Claro que é algo muito sério que aconteceu com o menino. Mas não foi nada consciente da mãe e do namorado. Foi um descuido. Pedimos empatia às pessoas, porque a família já está sofrendo demais com tudo isso", salientou o advogado.





*Com informações RicMais.

