Veja quem são os sobreviventes do grave acidente na BR-373 em Ipiranga

Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixou 23 pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (19)

A Prefeitura Municipal de Imbituva comunicou, através das redes sociais, a identificação das vítimas sobreviventes do grave acidente registrado nesta madrugada de quarta-feira (19) que envolveu um micro-ônibus da Saúde do município e um caminhão na altura do km 210 da BR-373, em Ipiranga, na região central do Paraná.

-LEIA MAIS: Acidente entre ônibus e carreta deixa 23 mortos e cinco feridos na BR-373 no Paraná

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O acidente deixou 23 mortes, incluindo duas crianças. Segundo a Prefeitura, as vítimas sobreviventes que foram encaminhadas para unidade de saúde daquela região são:

Edenilda Taymara Pereira de Medeiros, 26 anos — encaminhada à UPA Santa Paula, em Ponta Grossa.

Assis Cabreira, 50 anos — encaminhado ao Hospital Universitário (HU).

Luan Gabriel de Brito, 6 anos — encaminhado ao HUMAI.

Elio Antônio Rosa, 49 anos — encaminhado ao Hospital Universitário (HU).

João Miguel Pereira, 22 anos — encaminhado à UPA Santa Paula, em Ponta Grossa.

Ainda de acordo com o comunicado, os familiares que ainda não conseguiram informações sobre o estado de saúde das vítimas devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva para receber orientações.

"Solicitamos que compareçam à Secretaria Municipal de Saúde, preferencialmente familiares de primeiro grau, portando documentos de identificação, para facilitar o atendimento e a busca pelas informações", orientou o município.

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O acidente

Uma colisão frontal entre um micro-ônibus da área da Saúde e uma carreta deixou 23 mortos e cinco feridos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, região central do Paraná.

O caminhão envolvido na tragédia tinha placas de Erechim, no Rio Grande do Sul, e o motorista do veículo está entre as vítimas fatais. O micro-ônibus pertencia à frota do município de Imbituva.



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Uma grande operação foi montada para o resgate e controle do tráfego, mobilizando equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da própria concessionária.



Devido à gravidade do acidente e aos trabalhos de perícia e remoção das vítimas, a rodovia permanece totalmente interditada, ainda sem previsão de liberação para o fluxo de veículos.

Todos os corpos serão encaminhados para a sede da Polícia Científica em Ponta Grossa.

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