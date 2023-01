Veja quem são os paranaenses que subiram a rampa na posse do Lula

Da Redação

Jucimara Fausto dos Santos. Murilo de Quadros Jesus. Flávio Pereira.

Três paranaenses participaram da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º), em Brasília, no principal momento da cerimônia.

O petista subiu a rampa do Planalto ao lado de pessoas que representam a diversidade do povo brasileiro. Sem a presença do ex-presidente e ex-vice, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, o rito democrático da passagem da faixa presidencial foi feita pelo grupo.

Nascida em Palotina, a cozinheira Jucimara Fausto dos Santos se destacou durante um concurso de culinária na “Vigília Lula Livre” por fazer pães. Moradora de Maringá, ela ficou responsável pelo acampamento por 10 meses.

Atualmente, ela cozinha para Associação dos Funcionários da UEM (Universidade Estadual do Maringá) e quando tem condições faz pães para doações.

O outro representante paranaense é o professor Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, formado em Letras Português e Inglês na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Morador de Curitiba, ele já atuou como professor de português como língua adicional na Universidad de La Sabana (Bogotá, Colômbia) entre 2016 e 2017 e foi bolsista Fulbright como professor de português na Bluefield College (West Virginia, EUA) entre 2021 e 2022.

Além deles, o artesão Flávio Pereira, 50 anos, nascido em Pinhalão, foi o terceiro representante do Paraná na posse de Ele esteve na “Vigília Lula Livre” durante os 580 dias de prisão do presidente, ajudando nas atividades do cotidiano.

